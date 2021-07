House of Gucci, ecco il trailer dell’atteso film di Ridley Scott con una strepitosa Lady Gaga (Di venerdì 30 luglio 2021) Lady Gaga è Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio Gucci, fatto assassinare dalla stessa nel 1995. Adam Driver è Maurizio Gucci. Ci sono anche Al Pacino e Jared Leto. Stiamo parlando di House of Gucci, attesissimo film di Ridley Scott la cui uscita è prevista a novembre. Una biografia, che racconterà quanto accaduto attorno all’omicidio avvenuto in via Palestro, a Milano, nell’atrio di ingresso del palazzo in cui Gucci aveva gli uffici della sua nuova attività dopo aver venduto la nota casa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021)è Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio, fatto assassinare dalla stessa nel 1995. Adam Driver è Maurizio. Ci sono anche Al Pacino e Jared Leto. Stiamo parlando diof, attesissimodila cui uscita è prevista a novembre. Una biografia, che racconterà quanto accaduto attorno all’omicidio avvenuto in via Palestro, a Milano, nell’atrio di ingresso del palazzo in cuiaveva gli uffici della sua nuova attività dopo aver venduto la nota casa di ...

