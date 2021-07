House of Gucci, è uscito il Trailer Ufficiale (Di venerdì 30 luglio 2021) L’attesa è finita: finalmente possiamo dare una prima occhiata a House of Gucci, il film basato sulla vera storia dell’omicidio di Maurizio Gucci da parte dell’all’ora moglie, Patrizia Reggiani. Il nuovo film di Ridley Scott, con un cast stellare, non si limiterà ovviamente a raccontare la storia del delitto; ma cercherà, anche, ad indagare i dietro le quinte della famosa casa di moda. House of Gucci e il suo cast stellare Il cast comprende, come ormai sappiamo, Stefani Germanotta (Lady Gaga) nel ruolo della Reggiani e Adam Driver in quello di Maurizio Gucci. Gli altri membri della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) L’attesa è finita: finalmente possiamo dare una prima occhiata aof, il film basato sulla vera storia dell’omicidio di Maurizioda parte dell’all’ora moglie, Patrizia Reggiani. Il nuovo film di Ridley Scott, con un cast stellare, non si limiterà ovviamente a raccontare la storia del delitto; ma cercherà, anche, ad indagare i dietro le quinte della famosa casa di moda.ofe il suo cast stellare Il cast comprende, come ormai sappiamo, Stefani Germanotta (Lady Gaga) nel ruolo della Reggiani e Adam Driver in quello di Maurizio. Gli altri membri della ...

Variety : Adam Driver as Maurizio Gucci. - Variety : Lady Gaga as Patrizia Reggiani. - rodrigosalem : Esse é Jared Leto em “House of Gucci”, filme de Ridley Scott. - Itsmik6 : Lady Gaga meritava l'oscar per A star is born ma ora lo merita di più per House of Gucci. MAGISTRALE NEL TRAILER #HouseOfGucci #LadyGaga - bennyxx9 : Chi ha i diritti di distribuzione di House of Gucci qui? Su imbd porta 3 dicembre -