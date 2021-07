«House of Gucci» arriva a novembre: la prima foto ufficiale di Lady Gaga (Di venerdì 30 luglio 2021) Alberto Barbera ha provato in tutti i modi a portarsi a casa il colpo ma, purtroppo, non c’è riuscito. House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott girato quasi interamente in Italia la scorsa primavera, non sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, ma arriverà in sala a novembre, accorciando l’attesa dei fan che temevano che l’uscita del film sarebbe stata rimandata al 2022. In attesa di scoprire la data ufficiale, che sarà, con molta probabilità, accompagnata da una super-anteprima in Italia, sono i primi character poster che ritraggono i protagonisti, da Lady Gaga ad Adam Driver, da un irriconoscibile Jared Leto ad Al Pacino, con gli abiti di scena. Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 luglio 2021) Alberto Barbera ha provato in tutti i modi a portarsi a casa il colpo ma, purtroppo, non c’è riuscito. House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott girato quasi interamente in Italia la scorsa primavera, non sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, ma arriverà in sala a novembre, accorciando l’attesa dei fan che temevano che l’uscita del film sarebbe stata rimandata al 2022. In attesa di scoprire la data ufficiale, che sarà, con molta probabilità, accompagnata da una super-anteprima in Italia, sono i primi character poster che ritraggono i protagonisti, da Lady Gaga ad Adam Driver, da un irriconoscibile Jared Leto ad Al Pacino, con gli abiti di scena.

