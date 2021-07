“Ho detto no a Maria De Filippi “. Giacomo Czerny categorico: perché ha rifiutato il lavoro a UeD (Di venerdì 30 luglio 2021) Solo pochi mesi fa a Uomini e Donne un emozionatissimo Giacomo Czerny ha scelto Martina Grado: per il videomaker 25enne della provincia di La Spezia e la ballerina e coreografa bergamasca è cominciato dunque un nuovo percorso lontano dalle telecamere. Lasciandosi alle spalle Carolina Ronca, la non-scelta che Giacomo ha lasciato nella delusione più totale. Voci di corridoio affermano che ora Giacomo abbia ricevuto un’importante proposta di lavoro da parte di Maria De Filippi. Proprio nel corso della sua scelta a UeD, la padrona di casa aveva offerto al giovane ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Solo pochi mesi fa a Uomini e Donne un emozionatissimoha scelto Martina Grado: per il videomaker 25enne della provincia di La Spezia e la ballerina e coreografa bergamasca è cominciato dunque un nuovo percorso lontano dalle telecamere. Lasciandosi alle spalle Carolina Ronca, la non-scelta cheha lasciato nella delusione più totale. Voci di corridoio affermano che oraabbia ricevuto un’importante proposta dida parte diDe. Proprio nel corso della sua scelta a UeD, la padrona di casa aveva offerto al giovane ...

