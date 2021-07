“Ho cambiato sesso, ora sono donna”. Il figlio vip cambia vita e sposa il suo storico fidanzato (Di venerdì 30 luglio 2021) In quel corpo non ci si era mai sentito davvero. E così, la figlia della vip stella di prima grandezza del cinema, ha deciso di cambiare sesso. “Io e mio marito – ha detto l’attrice in un’intervista rilasciata al magazine Aarp – abbiamo vissuto con meraviglia e orgoglio la trasformazione di nostro figlio Thomas in nostra figlia Ruby”. E ancora: “Lei e il suo fidanzato si sposeranno l’anno prossimo nel corso di una cerimonia di matrimonio che officerò io stessa”. Pieno sostegno alla decisione del figlio. Ruby, che lavora attualmente come editor di giochi per computer, è arrivata a questa convinzione ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) In quel corpo non ci si era mai sentito davvero. E così, la figlia della vip stella di prima grandezza del cinema, ha deciso dire. “Io e mio marito – ha detto l’attrice in un’intervista rilasciata al magazine Aarp – abbiamo vissuto con meraviglia e orgoglio la trasformazione di nostroThomas in nostra figlia Ruby”. E ancora: “Lei e il suosi sposeranno l’anno prossimo nel corso di una cerimonia di matrimonio che officerò io stessa”. Pieno sostegno alla decisione del. Ruby, che lavora attualmente come editor di giochi per computer, è arrivata a questa convinzione ...

