Highlights Zverev-Djokovic 2-1 1-6 6-3 6-2 | semifinale tennis Tokyo 2020 VIDEO

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ilcon glidel match tra Alexandere Novak, valido per le semifinali del torneo dialle Olimpiadi di. Clamorosa eliminazione per il numero 1 al mondo, che dopo un primo set dominato, viene prima raggiunto e poi battuto dal tedesco: termina 1-6 6-3 6-2. Continua quindi la maledizione del serbo nelle semifinali a cinque cerchi, dopo le eliminazioni a Pechino 2008 e Londra 2012. Ecco quindi ilcon i migliori punti del match. SportFace.

Il video con glidell'incontro tra Lorenzo Sonego e Nikoloz Basilashvili , valido per il secondo turno ... che nel terzo turno incontrerà Alexander. Non è bastata questa volta la ..., in una battaglia durata cinque set (6 - 4, 7 - 6, 3 - 6, 3 - 6, 6 - 4). L'unico precedente ... Finale Atp 250 Stoccarda 2019, Berrettini - Auger - Aliassime: gliCondividi: Fai clic ...Quella che Alexander Zverev ha compiuto sul campo centrale di Tokyo è una autentica impresa che resterà nella storia del tennis e delle Olimpiadi. Il tedesco ha schiantato il numero uno del mondo Nova ...Il video con gli highlights dell’incontro tra Lorenzo Sonego e Nikoloz Basilashvili, valido per il secondo turno del torneo maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.