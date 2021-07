Hellas Verona | un big vicino al rinnovo

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 30 luglio 2021) Non è stata presentata alcuna offerta concreta per Mattia Zaccagni. Secondo il Corriere di, diverse squadre si sono interessate tra cui Napoli, Milan, Fiorentina e Atalanta. Nessuno di questi quattro club ha però presentato un’offerta ufficiale all’. Il club, potrebbe dunque, proporre unal calciatore, con un aumento dell’ingaggio. Il suo contratto è in scadenza a Giugno 2022. Mattia Zaccagni, classe 1995, è un centrocampista che gioca principalmente come mezzala o trequartista dietro la punta. Nella scorsa stagione è stato spesso decisivo in match importanti. LEGGI ANCHE: Fiorentina, ...