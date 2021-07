Ha segnato l’infanzia di milioni di bambini | sapete di chi si tratta?

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 30 luglio 2021) Jess Smith non è più la voce e il volto della “Bambina Sole” nella serie televisiva dei Teletubbies già dal 2001. Jess è cresciuta molto ma nel cuore di chi seguiva i Teletubbies resta sempre una bambina. Per questo motivo, le ultime foto comparse online hanno mandato in confusione i fan. LEGGI ANCHE => Dalla sedia a rotelle all’altare camminando: le emozionanti immagini Un’immagine con Jess che tiene in braccio un bambino è diventata rapidamente virale sul web. Molti utenti hanno immaginato che l’ex “Bambina Sole” fosse diventata mamma. Una foto che ha emozionato anche il presentatore della BBC Radio 1, Greg James: “Quest’immagine mi ha fatto sentire come se avessi ...