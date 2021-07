Guidolin | «Spalletti al Napoli può fare grandi cose con la sua competenza e preparazione»

(Di venerdì 30 luglio 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Francesco. Una chiacchierata sul campionato che inizierà tra meno di un mese e che vedrà il ritorno in panchina di tanti big. A partire da Massimiliano Allegri, con il quale, secondo, la Juve è favorita. «Con lui la Juve è favorita insieme all’Inter. Le altre sono tutte vicine». Nelle sue valutazioni c’è spazio anche per ildi Luciano. «Trova una squadra che a me piace tantissimo. Ildi Gattuso era una delle formazioni che più mi ha convinto l’anno scorso quando riusciva a esprimere le sue potenzialità. Velocità, ripartenze, ...

L'ex allenatore oggi opinionista DAZN Francescoha rilasciato un'intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta ... Il Napoli?trova una squadra che a me piace ...Da piccolo, Francescogiocava a Subbuteo sotto il tavolo della cucina e si divertiva a fare le telecronache: "Imitavo Carosio e Martellini, ma anche il bravissimo De Zan che raccontava il ciclismo. Adesso, ...Francesco Guidolin, ex allenatore e ora opinionista, ha svelato le sue favorite per la prossima Serie A e la possibile sorpresa ...Francescon Guidolin, allenatore ex Vicenza e Udinese, ha parlato anche del Napoli: 'Spalletti sfrutterà una ottima base'.