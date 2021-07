Guardia Sanframondi | ad agosto finiranno i lavori di messa in sicurezza dell’Iss ‘Galilei-Vetrone’

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – I, ordinati dalla Provincia di Benevento, per lainstrutturale e statica della Sede Distaccata didell’Istituto della Secondaria Superiore “Galilei – Vetrone”, saranno ultimati entro i prossimi giorni del mese die comunque in tempo utile per l’inizio dell’Anno Scolastico 2021/2022 con le lezioni in presenza. E’ questa la conclusione della riunione svoltasi nella Casa Municipale diappositamente ...