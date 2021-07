"Guardami in faccia", "Ho il Covid". Milly Carlucci-Todaro, rovinosa rissa dopo il passo indietro: volano stracci (Di venerdì 30 luglio 2021) La notizia è piovuta poche ore fa: dopo 16 anni, Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle, la storica trasmissione di Rai 1. Un passo indietro annunciato con un post su Instagram. Un passo indietro che, per le sue modalità, ha fatto sbottare Milly Carlucci. E insomma, un clamoroso scontro tra la padrona di casa e Todaro. Un bruttissimo e inaspettato finale. Sempre sui social, ecco che la Carlucci ha affermato quanto segue: "Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) La notizia è piovuta poche ore fa:16 anni, Raimondolascia Ballando con le Stelle, la storica trasmissione di Rai 1. Unannunciato con un post su Instagram. Unche, per le sue modalità, ha fatto sbottare. E insomma, un clamoroso scontro tra la padrona di casa e. Un bruttissimo e inaspettato finale. Sempre sui social, ecco che laha affermato quanto segue: "Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato ...

Advertising

GH0TGHAO : RT @s3rendipitae: jungkook te lo giuro guardami in faccia e ricordatela perchè se ti vedo ti bacio dalla testa ai piedi tipo le zie ai ceno… - giulsnotgiulia : @stirpedimatto guardami le faccia e poi decidi tu, tienimi le braccia così non casco giù - oscurotuffo : però la didascalia dell'ultimo tweet senti amo ho capito che è la leo season però non rigirare il coltello nella pi… - s3rendipitae : jungkook te lo giuro guardami in faccia e ricordatela perchè se ti vedo ti bacio dalla testa ai piedi tipo le zie a… - starIightyuyu : yunho guardami in faccia e dimmi che non hai cambiato colore di capelli per cortesia dimmelo -