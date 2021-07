Green pass, si potrà scaricare anche dal portale del ministero della Salute: le novità (Di venerdì 30 luglio 2021) Il ministro Roberto Speranza ha spiegato che "il numero di certificati scaricati è significativo, cresce al ritmo di un milione al giorno". E ha stabilito che i pass vaccinali e di guarigione dalla Gran Bretagna potranno essere usati ai fini della certificazione verde anche nel nostro Paese. Intanto, le Regioni provano a mediare con il governo e chiedono un alleggerimento delle misure proposte Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 luglio 2021) Il ministro Roberto Speranza ha spiegato che "il numero di certificati scaricati è significativo, cresce al ritmo di un milione al giorno". E ha stabilito che ivaccinali e di guarigione dalla Gran Bretagna potranno essere usati ai finicertificazione verdenel nostro Paese. Intanto, le Regioni provano a mediare con il governo e chiedono un alleggerimento delle misure proposte

