Green Pass, riconosciuti i vaccini degli italiani nel Regno Unito. Ma la quarantena di 5 giorni resta (Di venerdì 30 luglio 2021) Così ha deciso il Ministero della Salute a Roma, al contrario di quanto avviene in Francia, Germania e Spagna. Oggi la circolare per il Green Pass degli altri italiani all'estero Leggi su repubblica (Di venerdì 30 luglio 2021) Così ha deciso il Ministero della Salute a Roma, al contrario di quanto avviene in Francia, Germania e Spagna. Oggi la circolare per ilaltriall'estero

Advertising

borghi_claudio : Paradossale pregiudiziale di Fratelli d'Italia sul decreto green pass che chiede che l'aula non proceda all'esame d… - stanzaselvaggia : I no-vax grandi paladini della democrazia stanno creando liste di ristoranti che chiedono il green pass per poi inv… - lauraboldrini : Mentre ancora viviamo una pandemia terribile, FdI occupa l'aula. Per dire cosa? No green pass. Per fare cosa? Un a… - lcsoftware : RT @Rinaldi_euro: Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull’uso distorto e discriminatorio da parte dell’Italia del “… - SSSAndrina77 : RT @VittorioSgarbi: #logica #greenpass Lasciamo stare le posizioni “ideologiche” sul vaccino (io l’ho fatto) e atteniamoci alla logica: se… -