Green pass obbligatorio, ecco chi potrà farne a meno senza rischiare la multa di mille euro (Di venerdì 30 luglio 2021) Manca una settimana all’entrata in vigore del Green pass obbligatorio, dal 6 agosto necessario per entrare nei ristoranti al chiuso, palestre e teatri, cinema e manifestazioni sportive e culturali, e per prendere parte ai concorsi. Si ottiene con la prima dose di vaccino o con un tampone rapido dall’esito negativo fatto nelle 48 ore precedenti all’ingresso, mentre per chi sia guarito dal Covid-19 è in vigore per sei mesi dopo la guarigione. Per chi violerà le regole stabilite dal Decreto del 22 luglio c’è una sanzione da 400 a 1.000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Se le violazioni si ripetono in tre ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 luglio 2021) Manca una settimana all’entrata in vigore del, dal 6 agosto necessario per entrare nei ristoranti al chiuso, palestre e teatri, cinema e manifestazioni sportive e culturali, e per prendere parte ai concorsi. Si ottiene con la prima dose di vaccino o con un tampone rapido dall’esito negativo fatto nelle 48 ore precedenti all’ingresso, mentre per chi sia guarito dal Covid-19 è in vigore per sei mesi dopo la guarigione. Per chi violerà le regole stabilite dal Decreto del 22 luglio c’è una sanzione da 400 a 1.000sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Se le violazioni si ripetono in tre ...

Advertising

VittorioSgarbi : #logica #greenpass Lasciamo stare le posizioni “ideologiche” sul vaccino (io l’ho fatto) e atteniamoci alla logica:… - borghi_claudio : Paradossale pregiudiziale di Fratelli d'Italia sul decreto green pass che chiede che l'aula non proceda all'esame d… - stanzaselvaggia : I no-vax grandi paladini della democrazia stanno creando liste di ristoranti che chiedono il green pass per poi inv… - ViErrichiello : @AzzurraBarbuto Salvi é dalla parte del No GreenPD, il cane di Draghi, Giorgetti é per il Green e pure Red Pass. - piddiota : @Theskeptical_ Infatti noi non vaccinati non abbiamo capito che il green pass protegge noi mentre loro si infettera… -