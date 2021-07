Green pass Italia, Costa: “Totale disponibilità governo a correttivi” (Di venerdì 30 luglio 2021) “Quando si introduce un nuovo strumento, c’è bisogno di affinare e di comprendere le necessità applicative. Per il Green pass, sotto questo aspetto, c’è la disponibilità da parte del governo di comprendere che tipo di azioni correttive possiamo apportare per rendere l’applicabilità più fluida e più corretta”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite a ‘L’Aria che tira Estate’, su La7. “Dobbiamo avere la consapevolezza – ha aggiunto – che il Green pass è uno strumento utile in questo percorso graduale di ritorno alla normalità del nostro Paese. E’ ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) “Quando si introduce un nuovo strumento, c’è bisogno di affinare e di comprendere le necessità applicative. Per il, sotto questo aspetto, c’è lada parte deldi comprendere che tipo di azioni correttive possiamo apportare per rendere l’applicabilità più fluida e più corretta”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea, ospite a ‘L’Aria che tira Estate’, su La7. “Dobbiamo avere la consapevolezza – ha aggiunto – che ilè uno strumento utile in questo percorso graduale di ritorno alla normalità del nostro Paese. E’ ...

