"Quando si introduce un nuovo strumento, c'è bisogno di affinare e di comprendere le necessità applicative. Per il Green pass, sotto questo aspetto, c'è la disponibilità da parte del governo di comprendere che tipo di azioni correttive possiamo apportare per rendere l'applicabilità più fluida e più corretta". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite a 'L'Aria che tira Estate', su La7. "Dobbiamo avere la consapevolezza – ha aggiunto – che il Green pass è uno strumento utile in questo percorso graduale di ritorno alla normalità del nostro Paese. E' ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Covid, monito Lamorgese ai no vax: "Regole vanno rispettate" "Per manifestazioni non autorizzate ovvio che partecipanti vengano identificati e denunciati" Sulla questione proteste anti Green pass e no vax, "il governo non può che essere per le regole e per le manifestazioni autorizzate, anche per gestire piazze che possono creare problemi di ordine pubblico: ovvio che diversamente i ...

Green pass Italia, Costa: "Totale disponibilità governo a correttivi" "Credo che si possa valutare l'ipotesi 'no Green pass' ai ristoranti dentro gli alberghi quando fanno servizio esclusivo alla clientela dell'albergo" "Quando si introduce un nuovo strumento, c'è bisogno di affinare e di comprendere le ...

Green pass, si potrà scaricare anche dal portale del ministero della Salute: le novità Sky Tg24 Covid, Costa: “Discoteche? Le riaprirei col green pass” Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa è intervenuto ai microfoni della trasmissione Restart 264 condotta da Aurora Vena e Lorenzo Capezzuoli Ranchi su Cusano Italia TV. Sulla riapertura delle di ...

Arriva anche a Salerno l’effetto green pass. Aumenta di 1500 il numero di iscritti in piattaforma. Arriva anche a Salerno l’effetto green pass. Aumenta di 1500 il numero di iscritti in piattaforma. E’ corsa per vaccinare i pù giovani. Già la metà di loro, 42.000, fra i 12 ed i 19 anni, è iscritta i ...

