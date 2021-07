Green Pass, insulti social contro il Museo Egizio di Torino che dal 6 agosto lo chiederà (Di venerdì 30 luglio 2021) Tanti commenti favorevoli ma i No Vax imperversano: "Eterna dittatura anche nella cultura", "Spero che i visitatori diminuiscano". Lo Russo, cadidato sindaco del centrosinistra, difende il Museo Leggi su repubblica (Di venerdì 30 luglio 2021) Tanti commenti favorevoli ma i No Vax imperversano: "Eterna dittatura anche nella cultura", "Spero che i visitatori diminuiscano". Lo Russo, cadidato sindaco del centrosinistra, difende il

Advertising

borghi_claudio : Paradossale pregiudiziale di Fratelli d'Italia sul decreto green pass che chiede che l'aula non proceda all'esame d… - stanzaselvaggia : I no-vax grandi paladini della democrazia stanno creando liste di ristoranti che chiedono il green pass per poi inv… - lauraboldrini : Mentre ancora viviamo una pandemia terribile, FdI occupa l'aula. Per dire cosa? No green pass. Per fare cosa? Un a… - moneypuntoit : ?? Serve il green pass per andare a messa? Le regole da seguire in chiesa ?? - YBah96 : RT @GuarroPas: #DalPino: “Confermiamo la richiesta di avere nei nostri impianti il 100% della capienza con green pass, in subordine ritenia… -