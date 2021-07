Green Pass: ecco le sanzioni se non si rispettano le regole (Di venerdì 30 luglio 2021) Venerdì 6 agosto parte il nuovo decreto che prevede l’obbligo del Green Pass per svolgere alcune attività. Bisogna rispettare le regole e, per chi trasgredisce, ci sono pesanti sanzioni. Tra una settimana, precisamente venerdì 6 agosto, il decreto che prevede l’obbligo del certificato Green Pass, andrà in vigore. Il Green Pass, che si ottiene tramite sms o email come abbiamo spiegato qui, servirà per viaggiare all’estero e per svolgere numerose attività quali andare nei bar e nei ristoranti al chiuso, al cinema, nei teatri, ai musei e ... Leggi su formatonews (Di venerdì 30 luglio 2021) Venerdì 6 agosto parte il nuovo decreto che prevede l’obbligo delper svolgere alcune attività. Bisogna rispettare lee, per chi trasgredisce, ci sono pesanti. Tra una settimana, precisamente venerdì 6 agosto, il decreto che prevede l’obbligo del certificato, andrà in vigore. Il, che si ottiene tramite sms o email come abbiamo spiegato qui, servirà per viaggiare all’estero e per svolgere numerose attività quali andare nei bar e nei ristoranti al chiuso, al cinema, nei teatri, ai musei e ...

