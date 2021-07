Gravina in Puglia, anche nella notte le operazioni per salvare Difesa Grande dall’incendio Il sindaco contro i piromani: una vergognosa azione umana (Di venerdì 30 luglio 2021) Una notte in prima linea. La linea del fuoco. Non c’è tempo per pensare a quelli per i quali, piova o esca il sole, la colpa è sempre del sindaco. I soliti che non hanno mai amato, ne’ tollerato il sindaco, sebbene eletto da un popolo che non hanno mai rispettato perché, per loro, il popolo fa bene solo si comporta come piace a loro. Eppure, gli incendi ci sono sempre stati e forse anche con più frequenza, anche prima del mio mandato… Almeno in queste circostanze, ci si dovrebbe ritrovare uniti. Invece, al solito, veleni e divisioni, anche se in questi anni abbiamo fatto di tutto, andando ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 30 luglio 2021) Unain prima linea. La linea del fuoco. Non c’è tempo per pensare a quelli per i quali, piova o esca il sole, la colpa è sempre del. I soliti che non hanno mai amato, ne’ tollerato il, sebbene eletto da un popolo che non hanno mai rispettato perché, per loro, il popolo fa bene solo si comporta come piace a loro. Eppure, gli incendi ci sono sempre stati e forsecon più frequenza,prima del mio mandato… Almeno in queste circostanze, ci si dovrebbe ritrovare uniti. Invece, al solito, veleni e divisioni,se in questi anni abbiamo fatto di tutto, andando ...

