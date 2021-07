Gravina al Governo | «Chiedo di riconoscere l’importanza sociale del calcio»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 30 luglio 2021) Gabrielescrive alpreoccupato della situazione delitaliano: ecco il messaggio della FIGC Gabriel, attraverso un comunicato sul sito della FIGC, scrive al. «Siamo ad un bivio dobbiamo agire con celerità per impedire che la crisi delprofessionistico obblighi i Club al blocco dell’attività, mettendo così in ginocchio tutto il comparto sportivo, le aziende dei 12 settori merceologici ad esso collegati e l’intero sistema Paese, con un non auspicabile decremento della contribuzione fiscale diretta e indiretta. Non abbiamo chiesto ristori al ...