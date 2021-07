Grave malattia, scarcerato il mandante dell’omicidio di don Peppe Diana (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il mandante dell’omicidio di don Peppe Diana – il parroco anticamorra di Casal di Principe ucciso nel 1994 mentre si preparava a dire messa – è stato scarcerato, perché in gravi condizioni di salute. Nunzio De Falco, 71 anni, condannato a due ergastoli, era detenuto nel carcere di massima sicurezza di Sassari ma il tribunale di sorveglianza ne ha autorizzato il rientro a casa, a Villa Literno, nel Casertano. Della vicenda parla oggi il quotidiano La Repubblica, riferendo anche la reazione di Marisa Diana, la sorella di don Peppe: ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ildi don– il parroco anticamorra di Casal di Principe ucciso nel 1994 mentre si preparava a dire messa – è stato, perché in gravi condizioni di salute. Nunzio De Falco, 71 anni, condannato a due ergastoli, era detenuto nel carcere di massima sicurezza di Sassari ma il tribunale di sorveglianza ne ha autorizzato il rientro a casa, a Villa Literno, nel Casertano. Della vicenda parla oggi il quotidiano La Repubblica, riferendo anche la reazione di Marisa, la sorella di don: ...

