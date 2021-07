Grande Fratello Vip | Pierpaolo Pretelli rimprovera Giulia Salemi | l’ironia dei due innamorati

(Di venerdì 30 luglio 2021) I fidanzati, dopo diversi lavori svolti, hanno deciso di trascorrere qualche giorno di relax a Maratea. I due ex concorrenti delVip hanno deciso di riportare le loro giornate sui social, condividendo foto e video. Dopo aver visitato la località di Potenza, i due hanno deciso di andare L'articolo

Advertising

infoitcultura : Nicola Pisu, figlio Patrizia Mirigliani al Grande Fratello Vip 6/ Colpo di Signorini - Vincenz53752996 : RT @FratellidItalia: Il Governo Draghi fa registrare l'ennesimo salto di qualità verso il Grande Fratello fiscale. #FratellidItalia si oppo… - marsigatto : @boni_castellane A me era tutto chiaro quando l'Italia iniziò a seguire la prima edizione del Grande Fratello. - HeartbreakWeri : @saraurbss Apparte niall, il migliore amico di mio fratello, è più grande di 3 anni e non mi considera... Bene:') - tiazorlo : @Grande__Jack80 @luisarizzitelli @Giulia_B @mafaldina88 Io le chiederei fra quanti anni la troviamo al grande frate… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Sembrerebbe, anche se non ci sono conferme ufficiali, che l' amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini , nata durante l'ultima edizione del 'Vip', sia arrivata ai titoli di coda. Il motivo sarebbe da ricercarsi in alcuni vecchi tweet (hanno circa 8 anni) del 39enne. Sul social, ormai parecchio tempo fa, Oppini sarebbe stato ...... che premia i migliori compositori di musiche da film, ha assegnato al"maestro del suono" ... Ha lavorato al fianco di maestri assoluti: da Nino Rota a Luis Bacalov, dalCarlo Savina a ...I fidanzati Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, dopo diversi lavori svolti, hanno deciso di trascorrere qualche giorno di relax a Maratea. I due ex ...Chi è Pupo? Tutto su età, altezza, carriera vita privata, canzoni, moglie, figli, social, Instagram, Grande Fratello Vip, giocatore d'azzardo ...