Grafica Veneta, nel 2020 ricavi boom grazie alle mascherine vendute a prezzi molto più alti del costo di produzione (Di venerdì 30 luglio 2021) Doveva essere messa proprio male Grafica Veneta, l’azienda tipoGrafica padovana, leader in Europa nella stampa di libri, per ricorrere a manodopera straniera in subappalto. Un’operazione che ha visto nei giorni scorsi comparire nella cronaca giudiziaria Grafica Veneta, con due suoi dirigenti finiti agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine sul caporalato in Veneto. Forse al di là dell’inchiesta sullo sfruttamento di manodopera, serviva anche questo per tenere sotto controllo i costi, nell’era del Covid. E invece la realtà è tutt’altra cosa. Il Covid è stato una manna per la stamperia di proprietà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Doveva essere messa proprio male, l’azienda tipopadovana, leader in Europa nella stampa di libri, per ricorrere a manodopera straniera in subappalto. Un’operazione che ha visto nei giorni scorsi comparire nella cronaca giudiziaria, con due suoi dirigenti finiti agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine sul caporalato in Veneto. Forse al di là dell’inchiesta sullo sfruttamento di manodopera, serviva anche questo per tenere sotto controllo i costi, nell’era del Covid. E invece la realtà è tutt’altra cosa. Il Covid è stato una manna per la stamperia di proprietà ...

Advertising

fattoquotidiano : Grafica Veneta, verbali dei lavoratori pakistani picchiati: “Ci hanno legato mani e piedi e presi a calci. Minaccia… - fattoquotidiano : Grafica Veneta travolta da un'inchiesta per caporalato. Le carte parlano di abusi sugli operai stranieri, violenze… - direzioneprc : BLITZ ANTICAPORALATO ARRESTATI MANAGER DELLA PIÙ GRANDE STAMPERIA DI LIBRI IN ITALIA Tra gli 11 arrestati a Padova… - CorriereAlpi : Il commento del presidente della Regione sull’inchiesta sul caporalato all’interno di Grafica Veneta: i processi si… - MGCuneo : @dariodivico Solo in Grafica Veneta? Io aprirei il faro in tutte le aziende grafico/editoriali. Ne vedremmo delle belle. -