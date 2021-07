golf olimpico, Migliozzi rimonta da campione (Di venerdì 30 luglio 2021) SECONDO GIRO: In Giappone grande rimonta di Guido Migliozzi che, nel secondo round della gara individuale di golf maschile dei Giochi di Tokyo, con una prova bogey free chiusa in 65 su un totale di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) SECONDO GIRO: In Giappone grandedi Guidoche, nel secondo round della gara individuale dimaschile dei Giochi di Tokyo, con una prova bogey free chiusa in 65 su un totale di ...

