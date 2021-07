Golf, Olimpiadi Tokyo: Guido Migliozzi, che rimonta! 11° posto nel secondo giro. Schauffele in testa, Paratore 39° (Di venerdì 30 luglio 2021) Due sospensioni per il secondo giro del torneo olimpico di Golf, in corso di svolgimento al Kasumigaseki Country Club. Questa volta, però, la seconda delle due interruzioni diventa definitiva, con 16 giocatori ancora sul percorso dalla buca 16 in avanti, e che dunque termineranno nella mattina giapponese di domani (la notte italiana) la loro performance. La bella notizia, in chiave italiana, è l’attuale 11° posto di Guido Migliozzi, che rimonta ben 30 posizioni grazie a un’ottima giornata e soprattutto alla sua solidità nelle seconde 9 buche, dove infila birdie alla 12, 13, 15 e 17. E’ ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Due sospensioni per ildel torneo olimpico di, in corso di svolgimento al Kasumigaseki Country Club. Questa volta, però, la seconda delle due interruzioni diventa definitiva, con 16 giocatori ancora sul percorso dalla buca 16 in avanti, e che dunque termineranno nella mattina giapponese di domani (la notte italiana) la loro performance. La bella notizia, in chiave italiana, è l’attuale 11°di, che rimonta ben 30 posizioni grazie a un’ottima giornata e soprattutto alla sua solidità nelle seconde 9 buche, dove infila birdie alla 12, 13, 15 e 17. E’ ...

