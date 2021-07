Glik-Udinese verso la rottura: friulani valutano alternative, Strega in attesa (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La prova offerta nell’amichevole di ieri contro la Reggina non ha certamente entusiasmato ma le attenuanti non mancano. Arrivato da pochi giorni in ritiro e con un fisico che necessità di maggior tempo per il rodaggio, Kamil Glik attende ancora di conoscere il proprio destino. La fumata bianca con l’Udinese sembrava imminente, mentre adesso le possibilità di un trasferimento in Friuli appaiono ridotte al minimo. Bianconeri e giallorossi non sono riusciti a trovare la quadra, tanto che i dirigenti dell’Udinese hanno iniziato a valutare con maggiore interesse le alternative al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La prova offerta nell’amichevole di ieri contro la Reggina non ha certamente entusiasmato ma le attenuanti non mancano. Arrivato da pochi giorni in ritiro e con un fisico che necessità di maggior tempo per il rodaggio, Kamilattende ancora di conoscere il proprio destino. La fumata bianca con l’sembrava imminente, mentre adesso le possibilità di un trasferimento in Friuli appaiono ridotte al minimo. Bianconeri e giallorossi non sono riusciti a trovare la quadra, tanto che i dirigenti dell’hanno iniziato a valutare con maggiore interesse leal ...

