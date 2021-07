Gli stress test sulle banche e la rotta futura di Unicredit. Parla Angeloni (ex Bce) (Di venerdì 30 luglio 2021) Mps è la peggiore banca europea stando ai risultati degli stress test promossi dall’Eba che hanno dimostrato che nello scenario peggiore di crisi l’istituto senese brucerebbe tutto il Cet1, che è il principale indicatore di solidità patrimoniale. Hanno superato l’esame Intesa, Unicredit e Mediobanca, anche se tutte e tre con un Cet1 di poco inferiore alla media europea del 10 per cento, mentre nettamente più debole è stata la performance di Banco Bpm. Questi risultati sembrano creare condizioni ancora più propizie all’avvio del risiko bancario in Italia che prende sì le mosse dalla necessità di trovare una soluzione alla lunga crisi della ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Mps è la peggiore banca europea stando ai risultati deglipromossi dall’Eba che hanno dimostrato che nello scenario peggiore di crisi l’istituto senese brucerebbe tutto il Cet1, che è il principale indicatore di solidità patrimoniale. Hanno superato l’esame Intesa,e Mediobanca, anche se tutte e tre con un Cet1 di poco inferiore alla media europea del 10 per cento, mentre nettamente più debole è stata la performance di Banco Bpm. Questi risultati sembrano creare condizioni ancora più propizie all’avvio del risiko bancario in Italia che prende sì le mosse dalla necessità di trovare una soluzione alla lunga crisi della ...

