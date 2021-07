Gkn | l' azienda | ' Non revochiamo i licenziamenti | chiudiamo'

Advertising

flc_crea : RT @susannacenni: #Gkn ancora arroganza da parte dell’azienda che rifiuta ogni dialogo, caro fondo #Melrose ci sono 422 persone, Sindacati,… - CgilFirenze : Landini alla #Gkn di Campi Bisenzio (Firenze): “Vertenza di tutti, siamo a fianco dei lavoratori, si ritirino i lic… - susannacenni : #Gkn ancora arroganza da parte dell’azienda che rifiuta ogni dialogo, caro fondo #Melrose ci sono 422 persone, Sind… - cgiltoscana : Landini alla #Gkn di Campi Bisenzio (Firenze): “Vertenza di tutti, siamo a fianco dei lavoratori, si ritirino i lic… - qn_lanazione : Gkn, Ministero convoca nuovo tavolo con vertici azienda -

Ultime Notizie dalla rete : Gkn azienda

...della procedura' di licenziamento per i 422 dipendenti della'non può essere accolta', poiché è stata presa la decisione di chiudere la fabbrica di Campi Bisenzio (Firenze). Lo afferma l', ......pre - condizione negoziale di revoca della procedura" di licenziamento per i 422 dipendenti della"non può essere accolta, stante la decisione di chiusura assunta", afferma in una nota l'...La "pre-condizione negoziale di revoca della procedura" di licenziamento per i 422 dipendenti della Gkn "non può essere accolta", poiché è stata presa la decisione di chiudere la fabbrica di Campi Bis ...La Fiom di Firenze apre l'iter per comportamento antisindacale. Landini: il governo faccia fino in fondo la sua parte, salvare i lavoratori ...