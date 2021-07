Giustizia, tra i reati esclusi dalla prescrizione manca il disastro ambientale. +Europa: “Rischio impunità” (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo l’ennesima giornata di contrattazioni febbrili e veti incrociati, la riforma della Giustizia sembra aver trovato una sintesi. Il testo fuoriuscito dal Consiglio dei Ministri di ieri è un insieme di emendamenti e contro-emendamenti su cui i partiti avrebbero trovato un accordo unanime e su cui si sono detti pronti a ritirare le centinaia di richieste di modifica avanzate in Aula. Giustizia, cosa prevede il testo della riforma La riforma, che approderà alla Camera per il voto alle 14 di domenica 1 agosto, propone di ridurre del 25 per cento i lunghi tempi del processo penale italiano e per farlo ricorre al concetto di improcedibilità: tempi fissi (due ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo l’ennesima giornata di contrattazioni febbrili e veti incrociati, la riforma dellasembra aver trovato una sintesi. Il testo fuoriuscito dal Consiglio dei Ministri di ieri è un insieme di emendamenti e contro-emendamenti su cui i partiti avrebbero trovato un accordo unanime e su cui si sono detti pronti a ritirare le centinaia di richieste di modifica avanzate in Aula., cosa prevede il testo della riforma La riforma, che approderà alla Camera per il voto alle 14 di domenica 1 agosto, propone di ridurre del 25 per cento i lunghi tempi del processo penale italiano e per farlo ricorre al concetto di improcedibilità: tempi fissi (due ...

FrancescoLollo1 : #Tg1: Una riforma come quella della #giustizia, frutto di compromessi al ribasso tra forze politiche attente solo a… - enricoruggeri : A Natale dell’anno scorso il nostro Ministro degli Esteri ha annunciato trionfante “Chico Forti tornerà in Italia t… - Linkiesta : Il compromesso demo-populista sulla giustizia tra Letta e Conte Il segretario del Pd, a differenza di Berlusconi,… - PastoreFrance : La Riforma della Giustizia è un'operazione demagogica che interviene per sanare i problemi di visibilità della, pie… - alcinx : RT @ilmanifesto: IL MISTERO DELLA GIUSTIZIA #ilmanifesto #laprima Il via libera del Cdm alla riforma Cartabia. Ma il testo è contraddit… -