Giustizia, M5s: Conte convinto da risultati, no contrasti Di Maio (Di venerdì 30 luglio 2021) "Sulla riforma della Giustizia il Movimento cinque stelle ha vinto una battaglia durissima, combattuta da solo contro tutti. E i risultati ottenuti, di grande importanza, si devono anche alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) "Sulla riforma dellail Movimento cinque stelle ha vinto una battaglia durissima, combattuta da solo contro tutti. E iottenuti, di grande importanza, si devono anche alla ...

Advertising

petergomezblog : Riforma giustizia, trovata l’intesa in Cdm: inclusi nel regime speciale tutti i reati di mafia come richiesto dal M… - marcodimaio : L'accordo raggiunto sulla #Giustizia in Cdm conferma la chiusura dell'era del giustizialismo, del processo infinito… - Azione_it : Il “fine processo mai” è archiviato, con il voto favorevole del M5S che ottengono solo bandierine. La #giustizia to… - lella_50 : RT @peraltro: Dai loro argomenti si capisce come per gli ex compagni di governo gialloverdi in Italia viga la presunzione di colpevolezza,… - Carbonfire10 : RT @ErmannoKilgore: Al netto di tutte le cazzate, dopo questa vicenda sulla giustizia,si evince, che l’unico argine in #Italia contro il ma… -