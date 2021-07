Giustizia, anche se Conte ha migliorato la riforma non me la sento di gioire (Di venerdì 30 luglio 2021) di Andrea Maglia Dopo lunghe e travagliate trattative tra il leader in pectore del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il testo della riforma del processo penale. Le modifiche ottenute da Conte sono le seguenti: “Per i reati con l’aggravante mafiosa è previsto termine transitorio di 6 anni per concludere il processo d’Appello, valido fino al 2024: dal 2025 in poi scenderà a 5 anni. Mentre i processi per associazione di stampo mafioso e voto di scambio politico-mafioso (416-bis e ter) potranno prolungarsi ‘sine die’”. Ora, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) di Andrea Maglia Dopo lunghe e travagliate trattative tra il leader in pectore del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, e la ministra della, Marta Cartabia, il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il testo delladel processo penale. Le modifiche ottenute dasono le seguenti: “Per i reati con l’aggravante mafiosa è previsto termine transitorio di 6 anni per concludere il processo d’Appello, valido fino al 2024: dal 2025 in poi scenderà a 5 anni. Mentre i processi per associazione di stampo mafioso e voto di scambio politico-mafioso (416-bis e ter) potranno prolungarsi ‘sine die’”. Ora, ...

