Giunta approva convenzione per polo universitario Scampia (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – approvata in Giunta comunale, su proposta del vicesindaco Carmine Piscopo e dell’assessora al Patrimonio Alessandra Clemente, la convenzione tra il Comune di Napoli e l‘Università degli Studi di Napoli Federico II per la concessione in comodato d’uso del polo di Scienze infermieristiche della Federico II a Scampia. L’atto regolamenta gli impegni assunti dalle due Istituzioni per rendere operativa la struttura a partire dall’anno accademico 2021/2022 e per consentire lo svolgimento delle attività didattico/formative, tecnico-scientifiche e di ricerca dell’Università ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –ta incomunale, su proposta del vicesindaco Carmine Piscopo e dell’assessora al Patrimonio Alessandra Clemente, latra il Comune di Napoli e l‘Università degli Studi di Napoli Federico II per la concessione in comodato d’uso deldi Scienze infermieristiche della Federico II a. L’atto regolamenta gli impegni assunti dalle due Istituzioni per rendere operativa la struttura a partire dall’anno accademico 2021/2022 e per consentire lo svolgimento delle attività didattico/formative, tecnico-scientifiche e di ricerca dell’Università ...

anteprima24 : ** #Giunta approva #Convenzione per polo universitario #Scampia ** - COVIDbot_ITA : RT @RegionePuglia: #COVID19, @RegionePuglia approva delibera per i #vaccini in #farmacia @ProfLopalco: 'Già al lavoro per il #protocollo di… - RegionePuglia : #COVID19, @RegionePuglia approva delibera per i #vaccini in #farmacia @ProfLopalco: 'Già al lavoro per il… - zazoomblog : Vaccini anti Covid: delibera di Giunta approva la somministrazione in farmacia - #Vaccini #Covid: #delibera #Giunta… - Telebari : Covid, Giunta regionale pugliese approva delibera per vaccini in farmacia - #Bari #Notizie - -