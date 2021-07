Giulia De Lellis mi sono vaccinata ma spunta la foto in barella (Di venerdì 30 luglio 2021) L’influencer Giulia De Lellis ha postato una foto in barella. Comunicazione di servizio di Giulia De Lellis sui social: “Il vaccino funziona anche se una va lì brutta, struccata, con l’ansia, preoccupatissima, che suda… anche se non si fa la foto… e poi funziona, spero funzioni. Non era una mia necessità fotografarmi ma ci ha Leggi su people24.myblog (Di venerdì 30 luglio 2021) L’influencerDeha postato unain. Comunicazione di servizio diDesui social: “Il vaccino funziona anche se una va lì brutta, struccata, con l’ansia, preoccupatissima, che suda… anche se non si fa la… e poi funziona, spero funzioni. Non era una mia necessitàgrafarmi ma ci ha

Advertising

FlorianaZ_ : Ma no Giulia De Lellis che si fotografa anche mentre sta al cesso ora fa la simpatica sul selfie post vaccino ma ch… - Marie_Azeglia : RT @ladyviolettt: Giulia De Lellis che non sa fare nulla e letteralmente campa grazie alle foto che si scatta rompe i coglioni a chi si vuo… - monicagalat : RT @ladyviolettt: Giulia De Lellis che non sa fare nulla e letteralmente campa grazie alle foto che si scatta rompe i coglioni a chi si vuo… - ChiaraRommi : RT @ladyviolettt: Giulia De Lellis che non sa fare nulla e letteralmente campa grazie alle foto che si scatta rompe i coglioni a chi si vuo… - MMilanaccio : RT @ladyviolettt: Giulia De Lellis che non sa fare nulla e letteralmente campa grazie alle foto che si scatta rompe i coglioni a chi si vuo… -