Giulia De Lellis: 'Mi sono vaccinata, ma la foto è imbarazzante' (Di venerdì 30 luglio 2021) Comunicazione di servizio di Giulia De Lellis sui social: 'Il vaccino funziona anche se una va lì brutta, struccata, con l'ansia, preoccupatissima, che suda… anche se non si fa la foto… ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 luglio 2021) Comunicazione di servizio diDesui social: 'Il vaccino funziona anche se una va lì brutta, struccata, con l'ansia, preoccupatissima, che suda… anche se non si fa la… ...

Advertising

stronzaalcubo : Vorrei dire a Giulia De Lellis di farsi na padellata di cazzi sua che la polemica su chi si fa le foto mentre si vaccina è già passata - aicardiangelica : ma davvero giulia de lellis dice che chi si vaccina è un buon esempio? e allora le persone che non posso farlo per… - vogliadiniente : giulia de lellis che va a vaccinarsi è la cosa migliore che vedrete oggi - porcalamiseria_ : RT @avveIenata: abbiamo giulia de lellis seguita da milioni che ad ogni storia su IG porta avanti la mascolinità tossica, e non potete dirm… - anonlosa : RT @avveIenata: abbiamo giulia de lellis seguita da milioni che ad ogni storia su IG porta avanti la mascolinità tossica, e non potete dirm… -