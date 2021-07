Giulia De Lellis, la foto in barella spaventa i fan: ecco cosa è successo (Di venerdì 30 luglio 2021) Giulia De Lellis ha pubblicato una foto su Instagram che l’ha mostrata in barella in una struttura ospedaliera. Scopriamo cosa è successo. Momenti di paura e di spavento per i… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 30 luglio 2021)Deha pubblicato unasu Instagram che l’ha mostrata inin una struttura ospedaliera. Scopriamo. Momenti di paura e di spavento per i… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

paneetrash : Ma Rametta/Ramoscella/Giulia De Lellis che smarchetta l’aperol? - darveyfeels_ : RT @ladyviolettt: Giulia De Lellis che non sa fare nulla e letteralmente campa grazie alle foto che si scatta rompe i coglioni a chi si vuo… - Nuvolar04740475 : Che poi fanno ste polemiche su di loro per accaparrarsi qualche like in più ???????? Ferragni e Giulia de Lellis Queen… - Azzurra_1926 : RT @ladyviolettt: Giulia De Lellis che non sa fare nulla e letteralmente campa grazie alle foto che si scatta rompe i coglioni a chi si vuo… - SaCe86 : Giulia De Lellis, arriva la confessione: 'Non sono stata molto bene' -