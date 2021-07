GIOVANI DI TALENTO La cantante gualdese, Mariasole Fazi, confermata a Suoni Controvento. Primo album in arrivo... (Di venerdì 30 luglio 2021) Per il secondo anno consecutivo la GIOVANIssima cantante di Gualdo Tadino Mariasole Fazi è stata invitata a partecipare alla rassegna artistica Suoni Controvento. Si esibierà in apertura al minitour ... Leggi su perugiatoday (Di venerdì 30 luglio 2021) Per il secondo anno consecutivo lassimadi Gualdo Tadinoè stata invitata a partecipare alla rassegna artistica. Si esibierà in apertura al minitour ...

