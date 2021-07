Giovanardi vs Giovanardi | il politico e il gemello non vaccinato si sfidano | “Vediamo chi campa di più”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 31 lug – Carlo, ex ministro e sottosegretario dei governi Berlusconi e senatore della Repubblica fino al 2018, ha un fratello. Si chiama Daniele, ha fatto il medico per quarant’anni e non si vuole vaccinare.(Daniele) il medico contro il Green pass Ilmeno noto dei, in un’intervista a la Repubblica dichiara di non aver ricevuto il vaccino contro il Covid: “In questo momento, per me, è più rischiosa la vaccinazione che prendere il virus. Chi ha fatto una scelta diversa non è un cittadino di serie B. Ed ...