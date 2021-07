Gioco sporchissimo dei russi | spadisti italiani fuori | Arbitro folle | dopo l' ultima stoccata si scatena il caos

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 luglio 2021) Un grosso caso e sospetti a Tokyo 2020. Tutto riguarda la squadra maschile di spada, argento ai precedenti giochi di Rio 2916, uscita in fretta a e furia dal giro medaglie in Giappone. Si è infatti rivelato fatale l'assalto dei quarti con i, dove la sconfitta è arrivata per 45 a 37. È stata una lezione nettissima, in certi momenti anche un poco sconcertante: in vantaggio fino al quinto match (16-13il secondo turno di Marco Fichera), l'Italia si è disunita, non ha reagito, ha incassato un parziale negativo di 27-16 al quale si sono aggiunte alcune discutibili decisioni arbitrali. Eil ko, il, le ...