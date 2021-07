Gino Paoli, Sapore di sale e il legame col brano: “Per me un manifesto” (Di venerdì 30 luglio 2021) Gino Paoli, il suo brano Sapore di sale è l’inno delle vacanze italiane, inoltre è diventata la canzone ufficiale della Versilia. Gino Paoli, il suo brano Sapore di sale è diventato il manifesto italiano (Getty Images)Il brano cantato dall’autore è diventato uno dei manifesti dell’estate italiana, nel 1963 il brano è stato creato a Capo d’Orlando in Sicilia, per poi chiedere l’aiuto di Ennio Morricone per l’arrangiamento e il tocco di classe del sassofonista Gato ... Leggi su ck12 (Di venerdì 30 luglio 2021), il suodiè l’inno delle vacanze italiane, inoltre è diventata la canzone ufficiale della Versilia., il suodiè diventato ilitaliano (Getty Images)Ilcantato dall’autore è diventato uno dei manifesti dell’estate italiana, nel 1963 ilè stato creato a Capo d’Orlando in Sicilia, per poi chiedere l’aiuto di Ennio Morricone per l’arrangiamento e il tocco di classe del sassofonista Gato ...

Advertising

mariatontini1 : RT @Capelvenere1: Eravamo tre amici al bar Uno si è impiegato in una banca Si può fare molto pure in tre Mentre gli altri se ne stanno a ca… - DAXdB : RT @Capelvenere1: Eravamo tre amici al bar Uno si è impiegato in una banca Si può fare molto pure in tre Mentre gli altri se ne stanno a ca… - r31458893 : RT @Capelvenere1: Eravamo tre amici al bar Uno si è impiegato in una banca Si può fare molto pure in tre Mentre gli altri se ne stanno a ca… - ghegola : RT @Capelvenere1: Eravamo tre amici al bar Uno si è impiegato in una banca Si può fare molto pure in tre Mentre gli altri se ne stanno a ca… - margat04721048 : @barbarab1974 È passato dal sentirsi Dio in terra a l'erede naturale di Gino Paoli. -