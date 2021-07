Ginnastica | Vanessa Ferrari si avvicina alla finale olimpica | -3 alla gara della vita Tra forma | tensione e gamba

(Di venerdì 30 luglio 2021)sta facendo il contorovescia in vistaal corpo libero delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Mancano meno di tre giorni all’appuntamento con la storia: lunedì 2 agosto (ore 10.45), all’Ariake Gymnastics Centre andrà in scena l’atto conclusivo che assegnerà le medaglie di specialità e la Farfdi Orzinuovi andrà a cacciamedaglia a cinque cerchi. Un traguardo che sarebbe ampiamente meritato per la 30enne, reduce dagli amarissimi quarti posti di Londra 2012 e Rio 2016, sempre al quadrato e sempre beffatta ...

Advertising

Eurosport_IT : Magnifiche le nostre ragazze! ?????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ArtisticGymnastics - RaiNews : L'Italia entra nella finale a squadre #Tokyo2020 - Eurosport_IT : VANESSA FERRARI SEMPLICEMENTE STUPENDA ?????? #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #ArtisticGymnastic… - numenor_x : -nuoto in vasca -nuoto di fondo -nuoto sincronizzato -ciclismo su pista -ginnastica ritmica -vela -arrampiacata… - infoitsport : Quando torna la ginnastica artistica alle Olimpiadi? Riposo, poi Finali di Specialità: programma, orari, tv. C'è Va… -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica Vanessa

"Chi ha criticato Simone non ha mai fatto, quindi non può sapere che vuol dire. A me è ... "ha una possibilità in più. Secondo me, per quello che ha passato negli ultimi nove anni, ..., te lo dico con il cuore: vai, ce la fai". L'incoraggiamento perFerrari - che lunedì sarà impegnata nella finale del corpo libero di Tokyo 2020 - arriva da ...azzurre della...Vanessa Ferrari sta facendo il conto alla rovescia in vista della Finale al corpo libero delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Mancano meno di tre giorni all'appuntamento con la storia: lunedì 2 agosto (ore ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.