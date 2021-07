Gilles Rocca sbotta | “Pezzi di merd* | parassiti della società” | il gossip sulla fidanzata lo manda “fuori di testa” – VIDEO

(Di venerdì 30 luglio 2021)“perde la” dopo ilsul suo conto che tira in ballo anche laMiriam. Secondo il settimanale Nuovo, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi sarebbe tornato single.contro il: “di!” Dopo più di dodici anni, la lunga storia d’amore con l’attrice Miriam Galanti pare naufragata,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Gilles Rocca sbotta: “Pezzi di merd*, parassiti della società”, il gossip sulla fidanzata lo manda “fuori di testa”… - T_Belz : RT @IsaeChia: #Isola 15, Gilles Rocca smentisce con rabbia le voci di crisi con Miriam Galanti: “Grandissimi pezzi di mer*a” Anche l’attr… - gossipblogit : “Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati”: l’attore smentisce e si infuria - PasqualeMarro : #GillesRocca: siete veramente dei pezzi di mer** - IsaeChia : #Isola 15, Gilles Rocca smentisce con rabbia le voci di crisi con Miriam Galanti: “Grandissimi pezzi di mer*a” An… -

Ultime Notizie dalla rete : Gilles Rocca

La Gazzetta dello Sport

e Miriam Galanti si sono lasciati, lui avrebbe già perso la testa per una sensuale mora': è questa l'indiscrezione che ha fatto andare su tutte le furie l'ex naufrago dell'Isola dei ...AGGIORNAMENTO : A distanza di ore dal gossip lanciato dal magazine Nuovo ecco arrivare la pronta smentita di, il quale su instagram ha dichiarato quanto segue: "Quante sciocchezze scrivono i giornali?Giocate sulle vite delle persone?Vi potrei anche querelare, ma non mi va di perdere tempo?" ...Gilles Rocca e Miriam Galanti mettono mano ai rispettivi profili social per fare chiarezza, una volta e per tutte, sugli ultimi rumors apparsi sui giornali di gossip. Questa volta, però, con toni non ...Infastidito per i gossip dell'ultimo periodo, Gilles Rocca su Instagram smentisce la rottura con la fidanzata Miriam. La replica ...