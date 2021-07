Gilles Rocca | Miriam Galanti sulle fake news | “Non mi esprimo mai | ma…”

(Di venerdì 30 luglio 2021)(fidanzata di) esprime la sua opinione: “A tutto c’è un limite” Sull’ultimo numero del magazine Nuovo è stato rivelato chesi sarebbero lasciati dopo ben 12 anni. Sempre il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha poi riportato che una fonte vicina all’attrice avrebbe rivelato cheavrebbe perso la testa per una mora. Un gossip che ha fatto andare su tutte le furie quest’ultimo, il ...

Advertising

IncontriClub : “Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati”: l’attore smentisce e si infuria - vale_enne : Oggi educata e a modo come Gilles Rocca. - zazoomblog : Gilles Rocca è finita con Miriam Galanti: adesso c’è un’altra - #Gilles #Rocca #finita #Miriam - blogtivvu : Gilles Rocca sbotta: “Pezzi di merd*, parassiti della società”, il gossip sulla fidanzata lo manda “fuori di testa”… - T_Belz : RT @IsaeChia: #Isola 15, Gilles Rocca smentisce con rabbia le voci di crisi con Miriam Galanti: “Grandissimi pezzi di mer*a” Anche l’attr… -

Ultime Notizie dalla rete : Gilles Rocca

La Gazzetta dello Sport

Nessuna rottura trae Miriam Galanti che sono sempre più innamorati e felici. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi che, durante la permanenza in Honduras ha più volte dichiarato l'immenso amore che nutre per ...Miriam Galanti (fidanzata di) esprime la sua opinione sulle fake news: 'A tutto c'è un limite' Sull'ultimo numero del magazine Nuovo è stato rivelato chee Miriam Galanti si sarebbero lasciati dopo ben ...Miriam Galanti (fidanzata di Gilles Rocca) esprime la sua opinione sulle fake news: "A tutto c'è un limite" Sull'ultimo numero del magazine Nuovo è stato ...Nella giornata di ieri sul web si era diffusa l’indiscrezione che l’affascinante Gilles Rocca si fosse lasciato con Miriam per un’altra ...