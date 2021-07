Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati? Lui si sarebbe invaghito di un’altra

(Di venerdì 30 luglio 2021) Quella trasembra essere una romantica storia d’amore. Anche durante l’esperienza all’Isola dei Famosi, l’ex naufrago ha più volte decantato il suo amore per la sua compagna, ricevendo anche numerose critiche. Eppure, adesso pare che la loro relazione sia naufragata. I primi segnali di rotturaro arrivati dai loro profili … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

AGGIORNAMENTO : A distanza di ore dal gossip lanciato dal magazine Nuovo ecco arrivare la pronta smentita di, il quale su instagram ha dichiarato quanto segue: "Quante sciocchezze scrivono i giornali?Giocate sulle vite delle persone?Vi potrei anche querelare, ma non mi va di perdere tempo?" ...L'ex ballerino e naufragonon sarebbe più insieme a Miriam Galanti . Solo pochi mesi fa, sentendo le sue continue e spassionate dediche d'amore fatte all' Isola dei Famosi , questa prospettiva sarebbe sembrata ...Miriam Galanti e Gilles Rocca si sono lasciati e lui si sarebbe già invaghito di un'altra ragazza. Ecco cosa sta succedendo tra i due.“Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati, lui avrebbe già perso la testa per una sensuale mora”: è questa l’indiscrezione ...