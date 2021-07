Giappone | a Gyoda l' arte della risaia celebra i Giochi olimpici

(Di venerdì 30 luglio 2021) In, nella prefettura di Saitama, ogni anno le risaie si trasformano in opere d'dedicate a un tema particolare. Si coltiva riso con foglie e chicchi di diverso colore, proprio per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giappone Gyoda

askanews

In, nella prefettura di Saitama, ogni anno le risaie si trasformano in opere d'arte dedicate a un tema particolare. Si coltiva riso con foglie e chicchi di diverso colore, proprio per ...Roma, 30 lug. (askanews) - In Giappone a Gyoda, nella prefettura di Saitama, ogni anno le risaie si trasformano in opere d'arte dedicate a un ...Gli agricoltori della citta' di Gyoda coltivano erba nelle risaie per creare delle vere e proprie opere d'arte. La citta' trasforma i campi in meravigliosi quadri grazie alle piante di riso di diversi ...