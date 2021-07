Gianmarco Tamberi, finale salto in alto Olimpiadi Tokyo: data, programma, orario d’inizio, tv (Di venerdì 30 luglio 2021) Gianmarco Tamberi si è qualificato alla finale di salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma domenica 1° agosto alle ore 12.10 italiane (le 19.10 locali). L’azzurro è riuscito a superare il turno eliminatorio, riuscndo a saltare 2.28 al secondo tentativo utile e a rientrare così tra i tredici atleti che tra un paio di giorni si fronteggeranno per la conquista delle medaglie. Si preannuncia una grande battaglia, visto che sono diversi gli uomini che possono puntare al podio. Il marchigiano ha tutte le carte in regola per ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021)si è qualificato alladiinalledi2021, indomenica 1° agosto alle ore 12.10 italiane (le 19.10 locali). L’azzurro è riuscito a superare il turno eliminatorio, riuscndo a saltare 2.28 al secondo tentativo utile e a rientrare così tra i tredici atleti che tra un paio di giorni si fronteggeranno per la conquista delle medaglie. Si preannuncia una grande battaglia, visto che sono diversi gli uomini che possono puntare al podio. Il marchigiano ha tutte le carte in regola per ...

