GF Vip 6, nel cast il figlio di Patrizia Mirigliani: fu denunciato dalla madre

Lui si chiama Nicola Pisu, ha 32 anni e parteciperà come concorrente al Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini, che andrà in onda a partire da metà settembre. Il suo nome non dirà molto ai più, mentre il nome della madre e del notte sono molto famosi: Nicolò è infatti il figlio di Patrizia Mirigliani, nonché nipote di Enzo, storico patron del concorso Miss Italia. E la sua partecipazione al reality show di Canale 5 sta generando grande scompiglio per via del passato a dir poco complicato del trentenne.

