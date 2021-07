Gerry Scotti, il terribile episodio che ha segnato la sua vita: “Non lo auguro a nessuno” (Di venerdì 30 luglio 2021) . E’ sicuramente uno dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana. Gerry Scotti non smette mai di stupirci, e al timone dei suoi programmi è sempre pronto a farci sorridere con la sua simpatia e spontaneità. In queste L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 30 luglio 2021) . E’ sicuramente uno dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana.non smette mai di stupirci, e al timone dei suoi programmi è sempre pronto a farci sorridere con la sua simpatia e spontaneità. In queste L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Gerry Scotti il terribile episodio che ha segnato la sua vita: “Non lo auguro a nessuno” - #Gerry #Scotti… - pazzipergerry : RT @PaolaTerzi: Sei sposata con @Gerry_Scotti . Al suo rientro a casa cosa hai in serbo per lui: - PaolaTerzi : Sei sposata con @Gerry_Scotti . Al suo rientro a casa cosa hai in serbo per lui: - robpalasuol : @_peacewillwin_x Ma poi chi dovrebbe essere? Gerry Scotti? Claudio Bisio? Che succede sono spaventata - Foxy_FoFo_ : @momijigarii Più che altro da gerry scotti xD -