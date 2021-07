Germania, Covid-19: cominciata la quarta ondata, lo certifica il Koch Institut (Di venerdì 30 luglio 2021) In Germania l'incidenza del virus sta aumentando da tre settimane - ora è a 15,0 - e la quota di ospedalizzazioni sta salendo da due settimane L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 30 luglio 2021) Inl'incidenza del virus sta aumentando da tre settimane - ora è a 15,0 - e la quota di ospedalizzazioni sta salendo da due settimane L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

galeomirka : RT @Mauro39531369: Germania in piena 4 ondata covid..GB...dopo giorni di calo..forte ripresa dei contagi..U.S.A....si valuta se reintrodur… - mariaquigdp : RT @Marco_europa: Anche in #Germania il #COVID19 ha aggravato la condizione di chi è senza dimora. La risposta di #SantEgidio passa per la… - Franco32656300 : RT @Mauro39531369: Germania in piena 4 ondata covid..GB...dopo giorni di calo..forte ripresa dei contagi..U.S.A....si valuta se reintrodur… - AnnamariaGrazi1 : Anche in Germania il Covid ha aggravato la condizione di chi è senza dimora. La risposta di Sant'Egidio passa per l… - maelmale : RT @ItaTvfan: L'unica cosa buona del #greenpass è che il covid lo prenderà solo chi si è vaccinato, gli altri rinchiusi in casa come gli E… -