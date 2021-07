George Clooney | i danni del maltempo a Laglio colpiscono anche la sua villa Peggio di quanto pensassi

Advertising

Corriere : Maltempo sul lago di Como: tra i volontari della protezione civile spunta George Clooney |Foto - MediasetTgcom24 : La villa di George Clooney sommersa dal fango: 'Peggio di quanto pensassi' #GeorgeClooney - Beinsss : RT @j_gufo: Hai la casa invasa dal fango, vorresti bestemmiare ma sei George Clooney e devi fare il selfie coi pompieri - anna_ex_belva : RT @ManySkills1701: 'È un disastro, strade piene di detriti, anziani bloccati in casa fino a domani, mai vista una cosa simile... George Cl… - Larabrusi : RT @j_gufo: Hai la casa invasa dal fango, vorresti bestemmiare ma sei George Clooney e devi fare il selfie coi pompieri -

e Amal Alamuddin aspetterebbero il loro terzo figlio. E' quanto scrive il Daily Mail, secondo cui voci insistenti vorrebbero la signoraincinta a quattro anni dalla nascita dei ...L attore e l avvocata specializzata in diritti umani pare siano in attesa di altri due gemelli, dopo Ella e Alexander.sta per diventare pap per la terza ...Si vocifera che Amal Alamuddin e George Clooney siano in attesa del terzo figlio. L'avvocatessa libanese sarebbe incinta e già oltre il terzo mese ...Una vera e propria tragedia quella che ha colpito la Sardegna, che si aggiunge alla delicata situazione che già stiamo vivendo da quasi due anni. Più volti noti sono scesi in campo per aiutare l'isola ...