George Clooney ed Amal di nuovo genitori? L’indiscrezione arriva dagli USA

Advertising

Corriere : Maltempo sul lago di Como: tra i volontari della protezione civile spunta George Clooney |Foto - MediasetTgcom24 : La villa di George Clooney sommersa dal fango: 'Peggio di quanto pensassi' #GeorgeClooney - forzatoro7 : RT @j_gufo: Hai la casa invasa dal fango, vorresti bestemmiare ma sei George Clooney e devi fare il selfie coi pompieri - Agenzia_Italia : George Clooney e Amal, dopo i gemelli un terzo figlio? - 1926_cri : RT @j_gufo: Hai la casa invasa dal fango, vorresti bestemmiare ma sei George Clooney e devi fare il selfie coi pompieri -

Ultime Notizie dalla rete : George Clooney

AGI - Dopo i gemelli Ella e Alexander , ci sarebbe un terzo figlio in arrivo pere la moglie Amal. Lo riporta il Daily Mail citando tabloid americani secondo cui la 43enne avvocato per i diritti umani avrebbe già superato il primo trimestre. 'Ha già cominciato a ...Sua, tra le altre, la voce di. Leggi anche > L'artista, nato in Liguria da genitori pugliesi ma cresciuto a Roma, racconta poi un fatto molto scioccante della sua vita: ' Era il 9 ...Scarlett Johansson ha fatto causa alla Disney per la sua decisione di rilasciare il film Black Widow sulla sua piattaforma di streaming contemporaneamente all'uscita nelle sale. Questo, secondo l'attr ...AGI - Dopo i gemelli Ella e Alexander, ci sarebbe un terzo figlio in arrivo per George Clooney e la moglie Amal. Lo riporta il Daily Mail citando tabloid americani secondo cui la 43enne avvocato per i ...